Hoher Sachschaden nach Brand in Lagerhalle

Chemnitz (dpa/sn) - Der Brand einer Lagerhalle in Chemnitz hat einen hohen Schaden verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am späten Montagabend niemand, allerdings sei ein Sachschaden von 500 000 Euro entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. In der Lagerhalle hatten sich mehrere Firmen eingemietet. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.