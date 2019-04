Brand in Chemnitzer Wohnblock: Haus evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Wegen eines Brandes ist ein Wohnblock in Chemnitz evakuiert worden. 17 Mieter mussten am frühen Sonntagmorgen das Haus verlassen oder wurden in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen, deren Mieterin aber nicht zu Hause war. Sie wurde erheblich beschädigt. Auch eine zweite, darunter liegende Wohnung ist laut Polizei derzeit nicht nutzbar. Es sei ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird ermittelt.