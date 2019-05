79-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand an Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Nach einem Wohnungsbrand in Chemnitz ist eine 79 Jahre alte Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag die Seniorin am Sonntagmorgen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. In der Wohnung der Frau und ihres 80 Jahre alten Mannes war in der Nacht zum Samstag aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn hatten das Paar noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus der Wohnung geholt. Die Frau hatte neben einer Rauchvergiftung auch Brandverletzungen erlitten.