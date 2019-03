Feuer in Haus in Celle ausgebrochen: Einsturzgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Ein Haus in Celle hat am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in einer derzeit leerstehenden Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach stand das gesamte Untergeschoss bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Die Flammen drohten den Angaben zufolge auch auf das obere Stockwerk des zweigeschossigen Hauses überzugreifen. Es bestand Einsturzgefahr. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Polizei keine Menschen im Gebäude. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.