Reetdachhaus brennt vollständig nieder

Buxtehude (dpa/lni) - Eine ehemalige Gaststätte ist in Buxtehude Daensen (Landkreis Stade) vollständig niedergebrannt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Feuerwehr auf 200.000 Euro. Aufmerksame Nachbarn hatten am Donnerstagabend eine Rauchwolke bemerkt, die aus dem Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes quoll. Das Reetdach stand bei Ankunft der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen. Die Rettungskräfte verhinderten, dass das Feuer auf die umliegenden Gebäude übergriff. Das alte Reetdachhaus konnte aber nicht mehr gerettet werden. Die übrig gebliebenen Grundmauern wurden von der Feuerwehr umgestoßen, um gegen Glutnester anzukämpfen. Die Brandursache ist laut Feuerwehrangaben noch unklar.