Brand bei Drogeriemarkt: 20 0000 Euro Schaden

Burladingen (dpa/lsw) - Mit Karton beladene Rollwagen haben auf dem Gelände eines Drogeriemarktes in Burladingen (Zollernalbkreis) Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen in der Nacht zum Samstag auch auf Teile einer Überdachung und eine Gebäudewand über und verursachten so einen Schaden von 20 000 Euro. Die Polizei schloss Brandstiftung als Ursache des Brandes nicht aus. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer von selbst erloschen. Verletzt wurde niemand.