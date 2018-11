Brand in Schreinerei: hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burghaslach (dpa/lby) - Bei einem Brand in einer Schreinerei im mittelfränkischen Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist am Freitag ein hoher Sachschaden entstanden. Nach ersten Schätzungen der Feuerwehr dürfte er sich im hohen sechsstelligen Bereich bewegen, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Beim Eintreffen der Feuerwehren standen bereits zwei Hallen lichterloh in Flammen. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.