Brennende Ölheizung: Bewohner aus Mehrfamilienhaus gerettet

Nessetal (dpa/th) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Gotha sind vier Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Das Feuer sei ausgebrochen, als ein Techniker an einer Ölheizung arbeitete, hieß es in einer Polizeimitteilung von Dienstag. Vermutlich habe sich dabei unverbranntes Öl entzündet. Zu dem Brand kam es im Ortsteil Bufleben der Gemeinde Nessetal.

Der Techniker habe sich in Sicherheit bringen und Feuerwehr sowie Polizei verständigen können. Die Helfer brachten die Bewohner aus dem Haus, drei wurden über Fenster gerettet. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach dem Feuer am Dienstagmorgen auf etwa 25 000 Euro. Bislang gehen die Ermittler von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage als Brandursache aus. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, da Wasser und Strom abgestellt wurden.