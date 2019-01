Auto nach Garagenbrand in Bückeburg vollständig zerstört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bückeburg (dpa/lni) - Ein Auto ist in Bückeburg am frühen Mittwochmorgen bei einem Feuer vollständig zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, war im Ortsteil Röcke ein Feuer in einer offenstehenden Garage in der Straße Zum Waldfrieden ausgebrochen. Die Garage sei zum Teil beschädigt worden. Ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus und weitere Garagen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Schadenssumme beträgt laut den Polizeiangaben mindestens 10 000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.