Drei Brände in zwei Tagen im Kreis Herzogtum Lauenburg

Büchen (dpa/lno) - Mehrere Feuer haben am Wochenende die Feuerwehren im Kreis Herzogtum Lauenburg in Atem gehalten. In Büchen wurde eine 75 Jahre alte Frau bei einem Brand schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. In ihrer Wohnung im ersten Stock einer Seniorenwohnanlage war am Sonnabend aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die übrigen Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt, sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Fast zur gleichen Zeit brannte in Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Pferdestall nieder. Anwohnern gelang es nach Angaben der Polizei, alle Pferde rechtzeitig ins Freie zu bringen. Nach den bisherigen Ermittlungen brach das Feuer im Dachgeschoss des Gebäudes aus, wo etwa 3000 Strohballen und vier Tonnen Hafer lagerten. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

Bereits am Samstagabend brannte in einem Gewerbegebiet in Kastorf im Kreis Herzogtum Lauenburg eine Lagerhalle nieder. Auch bei diesem Feuer wurde niemand verletzt. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf rund 250 000 Euro geschätzt, die Brandursache war zunächst unbekannt.