58-Jähriger nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Buchholz (dpa/lno) - Bei einem Wohnungsbrand in Buchholz im Kreis Dithmarschen ist am Samstag ein 58 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr habe ihn bewusstlos und mit schweren Brandverletzungen aus dem Haus gerettet, sagte ein Polizeisprecher. Er sei reanimiert und dann mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht worden. Die Wohnung im Obergeschoss des Hauses sei weitgehend ausgebrannt. Angaben zur Brandursache machte die Polizei nicht.