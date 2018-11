Halle abgebrannt: Besitzer wird vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buchenberg (dpa/lby) - Eine Lager- und Werkzeughalle ist am Donnerstagnachmittag in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) komplett abgebrannt. Der Besitzer der Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, wird vermisst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er soll sich möglicherweise in dem Gebäude aufgehalten haben.

Nach dem Löschen des Feuers wurde damit begonnen, die abgebrannte Halle für die Suche nach dem Mann mit einem Bagger abzutragen. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen des Vermissten.