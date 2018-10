Feuer in Asylunterkunft in Schwaben: Hoher Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gannertshofen (dpa/lby) - Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Gannertshofen (Landkreis Neu-Ulm) ist ein Schaden von 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging das ältere Bauernhaus am Freitagabend in Flammen auf. Die sechs Asylbewerber und ein Ehepaar, die in dem Gebäude wohnten, blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie es zu dem Feuer kam, konnte noch nicht geklärt werden.