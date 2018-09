Mann stirbt bei Brand in Gartenhütte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein 51-jähriger Mann ist bei einem Brand in seiner Gartenhütte gestorben. Er hatte nach Angaben der Polizei vom Mittwoch vermutlich in der selbstgebauten Holzhütte auf seinem Gartengrundstück am Bruchsaler Michaelsberg (Kreis Karlsruhe) übernachten wollen. Zeugen hatten am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr verständigt. Warum das Feuer ausbrach sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Möglicherweise sei der Mann mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen, auch einen technischen Defekt könne man noch nicht ausschließen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Eine Obduktion soll genauere Erkenntnisse bringen.