Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Feuer in Sägewerk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bromskirchen/Kassel (dpa/lhe) - In einem Sägewerk im nordhessischen Bromskirchen ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil die Feuerwehr immer wieder gegen neue Glutnester kämpfen musste. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund vier Stunden. Wie die Polizei in Kassel weiter mitteilte, war es am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einem überdachten Bereich mit Spänen zu dem Brand gekommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung fanden die Ermittler zunächst nicht. Die Höhe des Schadens war am Samstag noch nicht bekannt.