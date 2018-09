Lagerhalle brennt komplett ab: hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altmärkische Höhe (dpa/sa) - Die Lagerhalle eines Transportunternehmens in der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal ist in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand am Sonntagabend wurde die Lagerhalle komplett zerstört, es entstand ein Sachschaden von 600 000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand im Ortsteil Drüsedau niemand. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers war zunächst noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.