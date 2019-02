Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten in Bremerhaven

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Bei einem Feuer in Bremerhaven sind in der Nacht zum Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Der Brand sei in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Der 55 Jahre alte Bewohner musste mit seinem Rollstuhl nach draußen gebracht werden. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Eine 49-jährige Nachbarin musste ebenfalls behandelt werden. Drei weitere Bewohner, die den Brand beobachteten, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.