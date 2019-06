Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Wegen des Brandes einer Lagerhalle in Bremen ist am Montag die Zugstrecke Richtung Delmenhorst und Oldenburg gesperrt worden. Der Rauch beeinträchtige die Sicht der Lokführer zu sehr, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Rauchsäule sei weithin zu sehen. Die Bahn informierte per Twitter über Zugausfälle.