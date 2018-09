Großbrand auf Lürssen-Werft in Bremen ist unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Nach eineinhalb Tagen Kampf gegen die Flammen auf dem Gelände einer Bremer Werft haben die Feuerwehrleute den Großbrand am Samstag unter Kontrolle gebracht. "Laut Einsatzleitung ist eine weitere Ausbreitung damit ausgeschlossen", sagte der Sprecher der Lürssen-Werft, Oliver Grün. Die Brandbekämpfung vereinzelter Brandstellen auf dem Schiff werde voraussichtlich bis Sonntagvormittag andauern. Am späten Samstagnachmittag waren noch bis zu 180 Einsatzkräfte aus Bremen und den umliegenden Landkreisen im Einsatz.

Der Brand war am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr in einem Schwimmdock und an einer darin liegenden Jacht ausgebrochen. Bei dem Neubau handelte es sich nach Informationen des "Weser-Kuriers" um eine 146 Meter lange Millionen-Jacht namens "Sassi", die 2020 fertig gestellt werden sollte. Die Werft machte dazu keine Angaben.