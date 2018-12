Brand in Wohnheimküche: Zwölf Bewohner in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Nach dem Brand in einem Wohnheim in Bremen sind zwölf leicht verletzte Bewohner in Kliniken gebracht worden. Unter ihnen sind sechs Kinder. Das Feuer sei am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Wegen der starken Rauchentwicklung hätten sich zwei Bewohner aus darüber liegenden Wohneinheiten nicht selbst in Sicherheit bringen können. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann habe eine Person über die Treppen und die andere mit Unterstützung der Nachbarn über eine tragbare Leiter gerettet.

Das zweigeschossige Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss wird als Wohnheim für Frauen genutzt. Es ist vorerst nicht bewohnbar. 80 Retter waren im Einsatz.