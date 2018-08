Auto und Carport brennen komplett aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein Auto samt Carport sind in Bremen am frühen Freitagmorgen komplett ausgebrannt. Anwohner bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Die musste schnell handeln, denn der Carport befand sich genau zwischen zwei Wohnhäusern. Damit das Feuer nicht übergreifen konnte, wurde eine Art Wasserwand errichtet, die die Hitze und den Funkenflug abfing. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Wie der Brand ausbrechen konnte, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Insgesamt waren 26 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Schaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.