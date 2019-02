87-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bei einem Wohnhausbrand in Bremen ist eine 87 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Nachbarn meldeten am Sonntagmorgen das Feuer in dem Einfamilienhaus im Stadtteil Blumenthal, wie die Polizei mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, drangen große Rauchwolken und Flammen aus dem Gebäude. Für die Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Die Höhe des Sachschadens war noch unklar.