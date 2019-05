Technischer Defekt: Feuer bei Automobilzulieferer ausgelöst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breidenbach (dpa/lhe) - Der Brand bei dem Automobilzulieferer Buderus Guss im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist durch einen technischen Defekt an einem Schaltkasten ausgelöst worden. Zu der Höhe des Schadens könnten noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Polizei in Marburg am Freitag mit. Zunächst war eine Fertigungsanlage in Brand geraten, das Feuer griff auf die Deckenkonstruktion der Halle über. Bei dem Einsatz in Breidenbach wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Anwohner wurden sicherheitshalber aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.