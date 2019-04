Küchenbrand in Braunschweig: 89-Jähriger gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat einen älteren Mann in Braunschweig aus seiner brennenden Küche gerettet. Der 89-Jährige stand beim Eintreffen der Rettungskräfte am Montagabend an einem Fenster der im ersten Stock liegenden Wohnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Da er die Rettungsleiter nicht hinuntersteigen konnte, brachten ihn die Einsatzkräfte mit einer Trage in Sicherheit. Der Mann wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und kam in ein Krankenhaus. Drei weitere Bewohner blieben unverletzt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.