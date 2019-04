Feuerwehr rettet Pferde vor Feuer auf Reiterhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Harxbüttel (dpa/lni) - Acht Pferde hat die Feuerwehr vor dem Feuer auf einem Reiterhof in Harxbüttel bei Braunschweig gerettet. Die Tiere seien unverletzt geblieben, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Der Brand war am Donnerstagabend in der Sattelkammer des Reiterhofes ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Raum neben den Pferdeställen bereits vollständig in Flammen. Rund 50 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.