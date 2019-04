Großbrände in Brandenburg an der Havel sind gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - In Brandenburg an der Havel hat die Feuerwehr seit Montagabend und die Nacht hindurch zwei Großbrände bekämpft – beide sind mittlerweile gelöscht. Sowohl im städtischen Recyclingbetrieb in der August-Sonntag-Straße als auch auf dem Gelände der ehemaligen Gießerei Elisabethhütte waren Müll und Unrat in Brand geraten, wie die Regionalleitstelle Brandenburg/Havel mitteilte. Der Brand im Recyclingbetrieb war gegen Mitternacht gelöscht, in der Elisabethhütte in der Caasmannstraße war am frühen Dienstagmorgen noch eine Brandwache im Einsatz.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte an beiden Orten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Feuerwehrmann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wurde später jedoch wieder entlassen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Der Auslöser für den Brand steht in beiden Fällen noch nicht fest, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Es wird fahrlässige Brandstiftung vermutet. Die Ermittlungen dazu laufen.