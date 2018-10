Feuer bei Gebrauchtwagenhändler beschädigt 15 Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bottrop (dpa/lnw) - Ein Feuer bei einem Gebrauchtwagenhändler in Bottrop hat 15 Autos beschädigt. Acht der Fahrzeuge brannten in der Nacht zu Dienstag vollständig aus, wie die Feuerwehr am frühen Morgen mitteilte. Außerdem sei ein 25 Quadratmeter großes Gebäude auf dem Grundstück in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte brauchten nach eigenen Angaben mehr als zwei Stunden, um den Brand zu löschen.