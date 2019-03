Kripo sucht Ursache nach Brand in Fensterwerk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borgholzhausen (dpa/lnw) - Nach dem Brand einer Halle einer Fensterfabrik im Kreis Gütersloh hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Polizei konnte der Brandort in Borgholzhausen erst am Montag betreten werden, um nach der Ursache zu suchen und die Schadenshöhe zu ermitteln. Das Feuer in der Produktionshalle war am Sonntag gegen 18.30 Uhr ausgebrochen. Gelöscht war der Brand nach Polizeiangaben in der Nacht auf Montag gegen 3.30 Uhr. Bei den Arbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch Rauchgas leicht verletzt. Die Behörden hatten die Anwohner wegen einer großen Rauchsäule gebeten, Fenster und Türen vorsorglich zu schließen, nach Luftmessungen aber Entwarnung gegeben.