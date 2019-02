Toter bei Brand in Bonner Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Bonn ist eine Leiche gefunden worden. Ein Nachbar hatte am Donnerstag das Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Einsatzkräfte entdeckten anschließend eine Leiche in der betroffenen Wohnung, wie die Feuerwehr berichtete. Vermutlich handelte es sich um den 52 Jahre alten Bewohner, sagte ein Sprecher der Polizei. Weshalb es zu dem Brand kam, werde nun ermittelt. Auch die Todesursache des Mannes stehe noch nicht fest. Weitere Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Das Feuer konnte gelöscht werden. Insgesamt mussten 27 Wohnungen in dem Haus evakuiert werden.