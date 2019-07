Direkt aus dem dpa-Newskanal

Boizenburg (dpa/mv) - In Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Der Bewohner des Hauses rettete sich selbst ins Freie und wurde nicht verletzt. Die Ortsdurchfahrt in Boizenburg wurde für die Löscharbeiten voll gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und soll durch die Kriminalpolizei ermittelt werden.