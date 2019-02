Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bogel (dpa/lrs) - In einem Mehrfamilienhaus in Bogel nahe Koblenz ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle anwesenden Personen konnten sich unverletzt ins Freie flüchten. Wieso in dem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.