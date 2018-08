Dachstuhl brennt aus: 150 000 Euro Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bösleben-Wüllersleben (dpa/th) - Bei einem Brand im Ilm-Kreis ist der Dachstuhl eines Reihenhauses eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Gotha am Freitagmorgen mitteilte. Die Bewohner brachten sich in der Nacht zu Freitag selbst in Sicherheit. Aufgrund des starken Funkenflugs mussten auch die Nachbarn ihre Häuser verlassen. Nach Angaben der Polizei ist das Haus vorerst nicht bewohnbar, da es einsturzgefährdet ist. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 150 000 Euro.