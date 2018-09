Wohnhausbrand: 500 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Böhmfeld (dpa/lby) - Der Brand in einem Einfamilienhaus in Böhmfeld (Landkreis Eichstätt) hat einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht. Am späten Dienstagabend bemerkten die Bewohner des Hauses das Feuer in einem Laubengang vor dem Haus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Von der Pergola breiteten sich die Flammen schnell über einen Balkon auf das Obergeschoss aus, beim Eintreffen der Feuerwehr stand es bereits voll in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, Hinweise auf Brandstiftung liegen aber nicht vor.