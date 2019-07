Polizei: Brand in Flüchtlingsunterkunft war Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bobenheim (dpa/lrs) - Das Feuer im Keller einer Flüchtlingsunterkunft in Bobenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist den Behörden zufolge auf Brandstiftung zurückzuführen. Dies sei das Ergebnis einer Prüfung durch den Brandgutachter, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit. "Konkrete Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv sind weiterhin nicht vorhanden", hieß es. Im Rahmen der Ermittlungen müsse geklärt werden, ob die Brandstiftung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde.

Der Feuerwehr zufolge waren Sperrmüll und alte Matratzen am Montagabend in Brand geraten und zügig gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 80 000 bis 100 000 Euro. Wegen einer stark beschädigten Elektroinstallation ist die Unterkunft bis auf weiteres unbewohnbar. Die rund 60 Bewohner kamen bei Verwandten und Freunden unter oder wurden in der Landesaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Speyer untergebracht.