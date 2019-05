Brand in Produktionshalle verursacht hohen Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Blumberg (dpa/lsw) - Beim Brand einer Maschine in einer Produktionshalle in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die genaue Summe stehe noch nicht fest, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das Feuer war am Samstagabend an einer Maschine in der Halle ausgebrochen - die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Durch die Hitze und die starke Rauchentwicklung wurden die automatische Sprinkleranlage und der Alarm ausgelöst - rund 90 Feuerwehrleute konnten den Brand aber löschen, bevor er auf die Halle selbst übergriff. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.