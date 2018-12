Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bliestorf (dpa/lno) - Das Hauptgebäude eines Bauernhofs ist in Bliestorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) vollständig ausgebrannt. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Samstagabend ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Drei Menschen konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Der Feuerwehreinsatz dauerte einem Sprecher zufolge fast sechs Stunden an.