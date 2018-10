Hoher Sachschaden bei Brand in Birkenau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Birkenau (dpa/lhe) - Beim Brand eines Wohnhauses in Birkenau (Kreis Bergstraße) ist hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer im Ortsteil Buchklingen griff am Freitagabend von einem unter einem Carport geparkten Kleinwagen auf ein weiteres Auto und zwei Motorräder über, die alle zerstört wurden, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Am angrenzenden Gebäude wurden die Außenfassade und Teile des Dachstuhls durch die Flammen beschädigt. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die 87- und 81-jährigen Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Ungeklärt ist, wie es zu dem Feuer kommen konnte.