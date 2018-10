Zwei Männer bei Feuer in Wohnhaus verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Zwei Männer sind bei einem Brand in ihrem Wohnhaus in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend im Obergeschoss aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl. Die 92 und 63 Jahre alten Bewohner kamen ins Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.