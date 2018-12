Spraydosen explodieren bei Lkw-Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Zahlreiche Deo- und Haarspraydosen sind bei einem Lkw-Brand in Bielefeld aufgeplatzt und explodiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen Samstagnacht auf dem Gelände einer Spedition drei Lastwagen in Flammen. Einer davon sei mit den Spraydosen beladen gewesen, die durch die Hitze des Feuers aufplatzten. "Wenn eine erstmal brennt, knallt eine nach der anderen", sagte ein Einsatzleiter am Samstag. Die Feuerwehr erstickte demnach die Flammen mit Schaum - ein Lkw sei vollkommen ausgebrannt und es entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.