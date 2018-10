Leiche in ausgebrannter Hütte in Bielefeld entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - In einer abgebrannten Hütte in Bielefeld-Heepen ist Montagabend eine Leiche entdeckt worden. Deren Identität sei unklar, teilte die Polizei mit. Das Feuer war in einer Kleingartensiedlung ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Abend dort eintraf, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die Bergung der Leiche wurde durch die Hitze erschwert.