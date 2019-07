Scheunenbrand verursacht 300 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beverstedt (dpa/lni) - Ein Scheunenbrand im Landkreis Cuxhaven hat einen Sachschaden von rund 300 000 Euro verursacht. Eine ältere Bewohnerin des Bauernhofs in Beverstedt-Bokel erlitt einen Schock, wie ein Dienstleiter der Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte das Anwesen am Freitagabend erreichten, stand die Scheune bereits voll in Flammen. Das Gebäude brannte zusammen mit dem gelagertem Stroh und technischem Gerät vollständig ab. Der Landwirt hatte vorsorglich die Kühe aus dem angrenzenden Stall getrieben, dieser blieb aber unversehrt. Zuvor hatte "nord24.de" berichtet.