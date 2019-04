Drei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Besigheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen im Keller des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Drei Bewohner erlitten demnach eine Rauchgasvergiftung, einer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Wegen der starken Hitzeentwicklung konnte das Gebäude am Morgen noch nicht betreten werden. Der entstandene Schaden und die Brandursache waren zunächst unbekannt.