Großfeuer in Landmaschinen-Fabrik verursacht hohen Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bersenbrück (dpa/lni) - Eine Landmaschinen-Firma ist in Bersenbrück im Landkreis Osnabrück komplett abgebrannt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das Unternehmen kaufe unter anderem Traktoren auf, repariere sie und handele mit ihnen, erklärte ein Polizeisprecher. Bei dem Großfeuer wurde das gesamte Inventar zerstört, darunter zwei Gabelstapler und ein Ackerschlepper. Auch eine Garage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nur die Büroräume blieben von den Flammen verschont.

Als Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen an dem Brandort eintrafen, stand ein Teil der Halle schon in Flammen. Sie breiteten sich über das gesamte Gebäude aus und schlugen aus dem Dach. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Ungefähr 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Vermutlich können die Ermittler erst nach Pfingsten den Brandort betreten. Das Gebäude drohe einzustürzen, hieß es.