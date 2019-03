Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bersenbrück (dpa/lni) - Bei einem Feuer in einer Berufsschule in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist ein Schaden von rund 150 000 Euro entstanden. "In der Tischlerei machte eine Meisterklasse am Freitagabend noch einige Übungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Glimmende Späne hätten vermutlich den Brand ausgelöst, bei dem das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, hieß es. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr löschte die Flammen.