Zwei Verletzte bei Hotelbrand: Ursache unklar

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Hotel in Berlin-Friedrichshain sind in der Nacht zu Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurde sie gegen 0.37 Uhr zu dem Haus in der Langen Straße gerufen, wo sie mit einem Großaufgebot von 95 Einsatzkräften anrückte. In einem Zimmer im fünften Stock des Hotels brannten offenbar Einrichtungsgegenstände.

Zwei Menschen flüchteten zunächst auf den Fenstersims und wurden dort von der Feuerwehr gerettet. Vier weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr unter Brandschutzhauben aus dem Hotel gebracht. Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt mussten rund 160 Hotelgäste aus 115 Zimmern evakuiert werden. Sie wurden zwischenzeitlich in einem angrenzenden Konferenzgebäude betreut. Zwei Stunden nach der Alarmierung war das Feuer gelöscht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Brandursache noch unklar.