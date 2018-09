Zwei Verletzte bei Brand eines Sportbootes in Köpenick

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Sportboot ist am Samstag beim Betanken in Berlin-Köpenick sehr schnell in Brand geraten. Die beiden Insassen wurden dabei nach Angaben der Feuerwehr verletzt. Sie versuchten, sich vor den Flammen durch einen Sprung in die Müggel-Spree zu retten und konnten anschließend noch aus eigener Kraft an Land schwimmen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen, der andere sei glimpflicher davon gekommen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum das Boot beim Betanken so schnell in Brand geriet, ist noch unklar. Das Boot verbrannte.