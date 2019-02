Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Innerhalb weniger Minuten haben in zwei Wohnhäusern in Berlin-Kreuzberg zwei Kinderwagen gebrannt. Bei beiden Feuern am späten Samstagabend in der Solmsstraße geht die Polizei davon aus, dass sie gelegt wurden, wie eine Sprecherin mitteilte. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt.