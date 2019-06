Zwei Autos und ein Motorrad brennen in Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Fahrzeuge sind am Sonntagmorgen in Berlin-Friedrichshain, Mitte, Prenzlauer Berg und Charlottenburg in Flammen aufgegangen. Kurz vor 2.00 Uhr entdeckte eine Fußgängerin in der Friedrichshainer Finowstraße ein brennendes, abgestelltes Auto, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Wenig später beobachteten Zeugen, wie Unbekannte sich an einem Anhänger in der Straße des 17. Juni zu schaffen machten. Nachdem sie geflüchtet waren, sei ein Feuer entstanden.

Anschließend wurde den Beamten ein brennendes Motorrad gemeldet, das auf dem Gehweg an der Rykestraße in Prenzlauer Berg abgestellt war. Um 3.30 Uhr ging erneut ein geparktes Autos in Flammen auf, diesmal in der Müller-Breslau-Straße (Charlottenburg). Die Sicherheitskräfte vermuten Brandstiftung als Ursache in allen Fällen. Niemand wurde verletzt.