Zwei Autos in Wilmersdorf ausgebrannt

Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zu Freitag sind erneut zwei Autos in Berlin ausgebrannt. In Wilmersdorf standen gegen 2.20 Uhr zwei Fahrzeuge auf einem Mieterparkplatz in Flammen, wie die Polizei berichtete. Sie geht von Brandstiftung aus. Eine Anwohnerin der Geisbergstraße hatte Brandgeruch bemerkt und gesehen, dass zwei Wagen brannten. Die Frau alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die die Fahrzeuge löschte. Die Autos brannten komplett aus, verletzt wurde niemand. In Berlin gab es in den vergangenen Wochen eine Serie nächtlicher Autobrände.