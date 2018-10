Zimmerbrand in Berlin: Eine verletzte Frau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Zimmerbrand in Berlin-Spandau ist eine Frau verletzt worden. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Dienstag die Frau aus der brennenden Einraumwohnung einer Seniorenwohnanlage am Eiserfelder Ring gerettet. Die Verletzte sei daraufhin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mit.

Einrichtungsgegenstände hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Bei dem Brand im Ortsteil Falkenhagener Feld seien rund 30 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Nähere Details zur verletzten Frau sind derzeit noch nicht bekannt.